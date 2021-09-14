Mardin'de otomobil takla attı: 2 yaralı
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Aksu Mahallesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri