Mardin'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aksu Mahallesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.