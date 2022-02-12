Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-İdil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DR 0137 plakalı Mehmet Avran yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, İtfaiye, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title