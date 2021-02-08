Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

08.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Savur ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve plakası bulunmayan otomobil, Kayacıklar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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