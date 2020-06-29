Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
29.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:07
Mardin'in Artuklu ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Yıldız idaresindeki 47 LE 203 plakalı otomobil, Ravza Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobilde sıkışan Yıldız, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA