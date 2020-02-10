Mardin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halinde bulunan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halinde bulunan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nezir Erişen yönetimindeki 34 KL 5462 plakalı otomobil, Derik-Mazıdağı kara yolunda Şanlı Mahallesi'nde yolda park halinde duran tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan sürücü Erişen ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.