Mardin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
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Mardin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halinde bulunan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

10.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:58
Mardin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

'in ilçesinde park halinde bulunan tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Nezir Erişen yönetimindeki 34 KL 5462 plakalı otomobil, Derik-Mazıdağı kara yolunda Şanlı Mahallesi'nde yolda park halinde duran tıra arkadan çarptı.


Araçta sıkışan sürücü Erişen ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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