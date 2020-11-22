Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

22.11.2020 22:58 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:02
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tekir Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 YZ 0223 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 HV 631 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, traktör üzerinde bulunan 2 kişi ile otomobildeki 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulundukları yerden sıkışan 2 yaralı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Kutsi Alişan Berkun Oya Deniz Seki
Spor
Tüm Haberler Rusya Bursa Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 23:07:02. #1.15#
title