Mardin'de otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Viranşehir karayolu Derik Üçyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 AZ 328 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Halil T., Seher G., Şeyhmus G., Mesut G. ve Zergah G., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı