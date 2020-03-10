Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Dargeçit, Midyat, Güncel

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

10.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:13
Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Dargeçit- Midyat yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 71 AAP 086 plakalı otomobil ile 06 DN 3332 plakalı hafif ticari araç, Sümer Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarken, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

 


Kaynak: DHA

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