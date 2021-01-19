Mardin'de otomobil devrildi, baba-kız yaralandı
19.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:16
Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murtaza Öğdür'ün kullandığı 06 DP 4682 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Öğdür ile ismi öğrenilemeyen kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ömer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar