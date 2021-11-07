Mardin'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Mardin'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ve daha sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ve daha sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Artuklu Üniversitesi kavşağında seyir halinde olan Furkan Sincar yönetimindeki 27 AHY 732 plakalı otomobil, alt geçitten geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya döndü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sincar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı otomobilin içinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

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