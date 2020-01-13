Mardin'de otobüs ve minibüs sürücülerine seminer

13.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:40

Mardin otobüs ve minibüs sürücülerine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği'nce Mardin Artuklu Üniversitesi güzergahında hizmet veren özel halk otobüsü ve minibüs sürücülerine semineri düzenlendi.

Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat "iletişim ve etik değerlerler", Trafik Şube Müdürü Mehmet Erol Ülgen ise toplu taşıma araç sürücülerinin ve çalışanlarının uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA