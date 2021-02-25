Mardin'de otelde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otelde çıkan yangın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede dün gece Şanlıurfa Caddesi'ndeki bir otelin 5. katında çıkan yangına ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Oteldeki yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yangın sırasında müşterilerin panik anları yer alıyor.

Şanlıurfa Caddesi'ndeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 5. katta bulunan Sedat T. alevlerden kurtulmak için pencereden atlamıştı. Yaralanan Sedat T. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiye ekipleri, otelde mahsur kalan 10 kişiyi kurtarmış, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürülmüştü. Yangın sonrası binada hasar oluşmuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar