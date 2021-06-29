Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
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Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını

Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın mahallede korku dolu anlara sebep olurken, itfaiye ekipleri seferber oldu. 20 kişiden oluşan 4 itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yetkililer yangının çıkış sebebini öğrenmek için inceleme başlattı. - MARDİN

Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını
Son dakika haberi! Mardin'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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