Mardin'de Operasyon

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Şubat'ta ilçede meydana gelen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda iki silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 3 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.