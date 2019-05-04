Mardin'de 'Öncelik Hayatin Öncelik Yayanın' Etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik' temalı etkinlikte öğrenciler sürücü oldu yayalara yol verdi. Etkinlikte Mardin'e yayaya çarpma trafik kazalarında düşüş olduğu belirtildi.

Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen etkinlikle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri iş birliğiyle, öğrencilere trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Öğrenciler emniyetin çocuklar için hazırladığı pistte sürücü oldu öğrenci olarak yaya olan arkadaşlarına yol verdi. Trafik parkurunda bulunan levhaları öğrencilere tanıtan trafik polisleri, sürücülerin yayalara yol vermesi konusunda sürekli uyarılarda bulunuldu. Eğitimlerin ardından parkta emniyet ve jandarma tarafından kurulan stantları gezen öğrencilere, stantlarda trafik uygulamasında kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. Etkinliğe Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlü Cihat Mailoğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman jandarma trafik ekiplerinden uygulamalar ve yeni geliştirilen alkolmetre, radar uygulamaları ve cihazlar hakkında bilgi aldı. Eğitime katılan öğrencilere trafik dedektif kartı ile trafik kuralların içinde bulunduğu boyama seti hediye edildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomser Şaban Paksoy, eğitimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak kent genelinde 'öncelik yayanın öncelik hayatın' prensibi doğrultusunda çalışma ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında yayaya çarpma oranında yüzde 6'lık azalma olduğunu belirten Paksoy, "Kent genelinde 2018 yılının ilk 4 ayında gerçekleşen 267 yaralanmalı trafik kazalarından 90'ının yaya çarpmalı trafik kazası meydana gelmiştir buda yüzde 34'e oranında. 2019 yılının ilk 4 ayında gerçekleşen 258 yaralanmalı trafik kazalarından 73'ü yaya çarpmalı trafik kazası olup orana vurduğumuz zaman yüzde 6'lık azalma meydana gelmişti. Bunda trafik ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde meydana gelmiştir" dedi.

Çocuklar içinde kurulan parkurda trafik kurallarını öğrenen öğrencilerden Muhammed Özdemir, trafik kuralları yayalar ve araçlar için çok önemli olduğuna vurgu yaparak yetişkinlerin kuralları uygulamalarını söyledi. Trafikte yayalara öncelik verilmesi gerektiğini belirten Özdemir, "Bence Türkiye'de çoğunlukla yayalara izin vermiyorlar ama vermeleri gerekiyor ve doğru bişey yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA