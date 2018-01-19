Mardin'de Olumsuz Hava Koşulları Tatili

Mardin valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamilelerin 1 gün izinli olduğunu duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - MARDİN