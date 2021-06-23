Mardin'de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Mardin'de okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Mardin'de okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İl genelinde okullarda düzenlenen sosyal etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler arkadaşlarıyla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde belli zamanlarda okullarında uzak kalan öğrenciler, etkinlikler kapsamında okullarına gelmeye devam ediyor.

Öğrenciler öğretmenleriyle okul bahçesinde, oyun oynuyor, resim ve müzik etkinliklerine katılıyor.

Mardin Öğretmen Canan Verep Anaokulunda da çocuklar geleneksel oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, etkinlikte yaptığı konuşmada, okullardaki akademik faaliyetlerin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerin de devam ettiğini kaydetti.

Duyan, "Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla birlikte salgın sürecindeki o ortamdan kurtulabilmek ve kaygı düzeyini en aza indirmek için çocuklarla etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar