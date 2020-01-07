Mardin'de okullar arası karate seçmeleri yapıldı

07.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:25

Mardin Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlükleri tarafından okullar arası yıldızlar karede il seçmeleri yapıldı.



Mardin'de okullar arası düzenlenen karate il seçmeleri büyük ilgi gördü. Artuklu spor salonunda düzenlenen seçmelere 13 okuldan 25 kız 65 erkek olmak üzere toplam 90 sporcu katılım sağladı. Seçmelerde özellikle kız öğrencilerinin maçları büyük ilgi gördü. Karate seçmelerinde 7 kız ve 15 erkek sporcu, il dışında düzenlenecek karate turnuvasında Mardin'i temsil etmeye hak kazandı.



Seçmeler sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA