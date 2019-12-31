Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı
Haberler » Güncel » Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Haber

Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda yetimler için yardım toplanan bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:42
Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

'in ilçesinde bir okulda yetimler için yardım toplanan bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, İlk ve Ortaokulu'nda, idare odalarındaki yetimler için yardım toplanan bağış kutularının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, hırsızlık yapan zanlıların görüntüleri okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler