Mardin'de Okul Servisleri Denetlendi

Mardin'de emniyet birimleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul servis araçları denetimi uygulamasında, 50 araç sürücüsüne 14 bin 25 lira cezai işlem uygularken, 7 aracı da trafikten men etti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul servis araçları denetimi uygulaması kapsamında il genelinde denetimlerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla, 4-5 şubat tarihlerinde okul servis araçlarına yönelik çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirilmiştir. İlimiz genelinde 21 ekip ve 38 personelimizin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde toplam 562 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş olup, 50 araç sürücüsüne 14 bin 25 lira cezai işlem uygulanmış ve 7 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA