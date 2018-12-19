Mardin'de "Okul Güvenliği Uygulaması"

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında "Okul Önü Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması" yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 208 personel ve 67 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 83 okul ve çevresi kontrol edildi.

Bin 374 kişi sorgulandığı ve 130 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 2 kişiye idari işlem yapılırken, 2 iş yerine de gerekli yasal işlem uygulandı.

İl genelinde 42 personel ve 21 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen trafik denetlemesinde ise 499 araç sürücüsü ve 499 okul servis aracı kontrol edilirken, 32 servis aracına da 11 bin 679 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA