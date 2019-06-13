Mardin'de okul çevrelerinde denetim

Mardin'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda tamamlanması amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

227 polisin yer aldığı 78 ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, okul çevrelerinde alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan dükkanlar, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.

Ekiplerce, 117 umuma açık yer, 40 park ve bahçe, 49 okul ve çevresi denetlenerek, 2 bin 70 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 4 şüpheli için yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan okul servis araçlarında da Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında inceleme yapıldı.

Kaynak: AA