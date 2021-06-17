Mardin'de öğretmenleri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı

Mardin'in Midyat ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8'i öğretmen 10 kişi hafif yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8'i öğretmen 10 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi Yunus Emre Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan K.B. idaresindeki 47 M 3109 plakalı minibüs ile M.N.A. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Mardin-Midyat kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 8 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol