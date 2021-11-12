Mardin'de öğretmen ve öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, öğrenci ve öğretmenlere yangın söndürme eğitimi verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, okul ve evlerde çıkabilecek olası bir yangında yangın söndürme tüpüyle nasıl müdahale edileceği, pratik müdahale yöntemleri, korku ve panik anlarını olumlu yönde katkı sağlamaları anlatıldı.

Daha sonra İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip tarafından, okul bahçelerinde toplanan öğretmen ve öğrencilere, çıkan yangına söndürme tüpü ile müdahale edebilme uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim çalışması, Artuklu Fen Lisesi, Kızıltepe Minikler Anaokulu, Özel Güler Yüz Özel Eğitim ve Rahabilitasyon Merkezi, Kızıltepe Şahkulubey Mah Minik Eller Ana Okulunda yapıldı.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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