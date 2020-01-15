Mardin'de öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

15.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:20

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında ilçelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Tarihi ve turistik yerleri görmek için Mardin'e gelen Midyat Şehit Velit Bekdaş Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında mehteran takımı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gösteri düzenledi.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kaynak: AA