Mardin'de öğrencilere yönelik gezi düzenlendi
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Mardin'de öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında ilçelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

15.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:20
Mardin'de öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında ilçelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Tarihi ve turistik yerleri görmek için Mardin'e gelen Şehit Velit Bekdaş Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında mehteran takımı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gösteri düzenledi.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kaynak: AA
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