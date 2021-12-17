Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

Mardin'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kasımiye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdunda "Biz Bize Moral Akşamları" etkinliği düzenlendi.

MARDİN (AA) - Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kasımiye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdunda "Biz Bize Moral Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri, beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını geliştirebilmeleri amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirildi.

Programa, Yurt Müdürü Sedat Durmaz, yurt personeli ve öğrenciler katıldı.

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title