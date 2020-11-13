Mardin'de öğrencilere yangınla mücadele eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencilere yönelik yangınla mücadele eğitimi vermeye devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencilere yönelik yangınla mücadele eğitimi vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Kabala Mahallesi Kayacan İlk ve Orta Okulu öğrencilerine teorik ve pratik olarak yangınla mücadele eğitim verdi.

Öğretmenlerin de katıldığı eğitimde, yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler, alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, 110 ihbar hattı ve itfaiyenin görevleri gibi konular üzerinde duruldu.

Verilen eğitimin kalıcı olması için okul bahçesinde yangın çeşitleri anlatılarak, yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta katı, sıvı ve gaz yangınlarına müdahale edilerek söndürüldü. Eğitimler, kent genelindeki okullarda devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz