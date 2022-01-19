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Mardin'de öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu

Mardin'de öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerinde öğrencilere ücretsiz İngilizce eğitimi veriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerinde öğrencilere ücretsiz İngilizce eğitimi veriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde açılan İngilizce kursuna 150 öğrenci başvuru yaptı.

Başvuru yapan öğrencilere farklı seanslarda eğitim veriliyor.

Gençlik Merkezinde İngilizce öğretmeni Emine Günenç, kursun daha yoğun olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin istekli olduğunu aktaran Günenç, "Her zaman öğrencilerimiz yanındayız. Gençlerin buraya gelmelerini istiyorum." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İngilizce, gençlik, Turizm, Güncel, Haber

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