Mardin'de Öğrencilere Trafik Eğitimi

Mardin'de yaya öncelikli trafik temalı etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, öğrencilere trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Eğitime katılan öğrencilere trafik dedektif kartı ile trafik kuralların içinde bulunduğu boyama seti hediye edildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Şaban Paksoy, kent genelinde öncelik yayanın öncelik hayatın prensibi doğrultusunda çalışma ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Paksoy, yapılan çalışmalar neticesinde 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında yayaya çarpma oranında yüzde 6'lık azalma olduğunu bildirdi.

Öğrencilerden Muhammed Özdemir de trafik kuralları yayalar ve araçlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlü Cihat Mailoğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA