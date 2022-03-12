Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı - Haberler

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Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı

Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği tarafından bir okulda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği tarafından bir okulda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Derneğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı.

Etkinliğe, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Demokrasi, 15 Temmuz, Terör, Gazi, Güncel, Haberler

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