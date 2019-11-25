25.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:46

Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezinde, "Sağlıklı Yaşam ve Ergenlik" semineri düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Başak Tezel, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Tuba Esra Sahlar ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanı Mehtap Bingül öğrencileri kişisel bakım, sağlıklı yaşam önemi ve ergenlik konuları üzerinde bilgilendirdi.

Kaynak: AA