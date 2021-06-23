MARDİN'DE ÖĞRENCİLER PANDEMİ KAYGISINDAN UZAKLAŞTIRILIYOR

MARDİN'in Artuklu ilçesinde öğrenciler, öğretmenler eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak, pandemi sürecinde yaşadıkları stresten uzaklaştı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde öğrenciler, öğretmenler eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak, pandemi sürecinde yaşadıkları stresten uzaklaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde hayata geçirdiği okullarda etkinlik günleri, Mardin'in Artuklu ilçesinde de başladı. Kentteki okullarda, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlik alanları oluşturuldu. Öğretmen Canan Verep Anaokulu'nda, öğretmenler eşliğinde çocuklar yöresel oyunlar oynayarak, pandemi sürecinde yaşadıkları stresten biraz olsun uzaklaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okullardaki akademik faaliyetlerin yanında, sosyal ve kültürel etkinliklerin de devam ettiğini ifade etti. Duyan, İl Milli Eğitim Müdürümüz Memet Polat ile birlikte, çocuklarımızla etkinlik kapsamında buluştuk. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, 18 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında, sosyal ve bilimsel etkinliklerle birlikte, telafide ben de varım eğitim programı ilan etti. Öğretmen ve çocuklarımızla birlikte, salgın sürecindeki o ortamdan kurtulabilmek, kaygı düzeyini en aza indirmek için hep birlikte etkinlik yapıyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı