Mardin'de öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
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Mardin'de öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Mardin'de öğrenciler
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin'de lise öğrencileri, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

MARDİN (AA) - Mardin'de lise öğrencileri, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen program kapsamında, Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini öğrenciler ücretsiz izleme imkanı buldu.

Büyük ilgi gösterilen programda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

Eren Bülbül, Astsubay, Mardin, Şehit, Güncel, Haber

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