Mardin'de öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de lise öğrencileri, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
MARDİN (AA) - Mardin'de lise öğrencileri, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen program kapsamında, Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini öğrenciler ücretsiz izleme imkanı buldu.
Büyük ilgi gösterilen programda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri