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Mardin'de öğrenciler fidan dikti

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de öğrenciler fidan dikti

Mardin'de Zinciriye İlkokul öğrencileri okullarının bahçesine taflan bitkisi dikti.

MARDİN (AA) - Mardin'de Zinciriye İlkokul öğrencileri okullarının bahçesine taflan bitkisi dikti.

Okulda 3. sınıf öğrencileri öğretmenleriyle bahçeyi yeşillendirmek ve doğayı korumak için fidan dikim etkinliği düzenledi.

Öğretmen Muazzez Şentürk, velilerin desteğiyle çocuklarla fidan diktiklerini ifade etti.

Çocuklara hem doğa sevgisini aşılmak hem de okulu güzelleştirmek ve yeşillendirmek adına taflan bitkisi diktiklerini aktaran Şentürk, "Çocuklara ne kadar küçük yaşta doğa ve hayvan sevgisi aşılarsak ileride bunun meyvesini alırız." dedi.

Öğrenci Emir Ali Sincar (8) da, "'Doğamızı koruyalım ve hiçbir ağaca zarar vermeyelim." diye konuştu.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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