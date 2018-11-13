Mardin'de Öğrenciler 2 Bin Fidan Dikti

Mardin'de "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında 2 bin öğrenci, 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde hayata geçirilen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eski kale mevkisinde tören düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan proje kapsamında 2 bin fidan diktiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak daha yeşil bir Mardin için çalıştıklarını ifade eden Yaman, bu kapsamda on binlerce fidan dikimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yaman, "Diktiğimiz fidanlar, geleceğimizin fidanı olarak gördüğümüz öğrencilerimizle birlikte büyüyecek. Bunun yanında öğrencilerimize ağaç ve yeşil alan sevgisi aşılamış oluyoruz. Daha yeşil bir Mardin için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kentin ciddi anlamda ağaca ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da proje ile ülkeyi yeşil, çevreci, her canlının rahatlıkla yaşayabileceği bir ortam haline getirmek istediklerini kaydetti.

Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya ise 2 bin fidan dikerek daha yeşil ve yaşanılabilir bir çevre için çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra 2 bin fidan, 2 bin öğrenci tarafından 40 dönüm alanda toprakla buluştu.

Fidan dikimine "Engelsiz Mardin Projesi" kapsamında alana gelen engelli öğrenciler de katıldı.