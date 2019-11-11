Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı
Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 72 AR 892 plakalı okul servis aracı, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi yakınlarında önünde seyir eden 46 D 6620 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 13 öğrenci ile servis aracı sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Mazıdağ'daki hastanelere kaldırıldı.