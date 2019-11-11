Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı

Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı

Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

11.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:16
Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı

'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 72 AR 892 plakalı okul servis aracı, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi yakınlarında önünde seyir eden 46 D 6620 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 13 öğrenci ile servis aracı sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Mazıdağ'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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