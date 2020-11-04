Mardin'de Öğrenci Giysi Yıkama Merkezi, öğrencilerin hizmetinde

Mardin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Giysi Yıkama Merkezi, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Giysi Yıkama Merkezi, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Öğrenci Giysi Yıkama Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı.

Kentte okumaya gelen 13 bin üniversite öğrencisinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim görmesi nedeniyle bu öğrencilere hizmet veremeyen merkez, lise öğrencileri ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara hizmet veriyor.

Kovid-19 salgını tedbirleri uygun olarak çamaşır makinelerinde yıkanan giysiler, kurutulup ütülendikten sonra sahiplerine teslim ediliyor.

Hizmetlerini ücretsiz bir şekilde sürdüren merkez, günlük olarak yaklaşık 10 öğrenciye giysilerini teslim ediyor. Hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğu merkezde, şuanda yaklaşık 1373 öğrencinin kaydı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz