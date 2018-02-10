Mardin'de Ocak Ayında 65 Bin 667 Kişi Uçtu

Mardin'de ocak ayında yolcu trafiği arttı. Kentte bir ayda 65 bin 667 kişi uçtu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, Mardin'de iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 65 bin 499, dış hat yolcu trafiği ise 168 oldu. Toplam yolcu trafiği ise yüzde 19 artarak, 65 bin 667'ye ulaştı. Uçak trafiği ise yüzde 13 artışla 422'ye ulaştı. Yük trafiği ise yüzde 24 artışla 608 ton olarak gerçekleşti. - MARDİN