Mardin'de Noel kutlaması

25.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:10

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Mardin Protestan Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Tarihi ibadethanede Mardin Protestan Kilisesi papazı Ender Peker yönetiminde düzenlenen ayinde, Hz. İsa'nın hayatı anlatıldı, dualar edildi.

Ayinin ardından kilise bahçesinde davetlilere çörek ve şeker ikram edildi.

Ayin sonrası açıklamada bulunan Ender Peker, farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı şehirde Noel Bayramı kutladıklarını söyledi.

Bayramın başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyaya barış getirmesini temenni ettiklerini belirten Peker, "Orta Doğu'da, coğrafyamızda ölümün gölgesinde yaşayan insanlar var maalesef. Umut ediyoruz ki bu bayram bütün ölüm tehlikesinin gölgesinde yaşayan insanların üzerine ışık olsun, barış ve selamet getirsin. Şehrimizde, ülkemizde ve Orta Doğu'da barışa vesile olmasını diliyor, onun için dua ediyoruz." diye konuştu.

Mardin'in renkli yapısının bütün dünyaya rol model olabileceğini vurgulayan Peker, şöyle devam etti:

"Mardin gerçekten çok güzel bir şehir o yönüyle hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya örnek olabilecek bir şehir. Hem etnik olarak karışık, hem dini olarak karışık bir yapıya sahip, kozmopolit bir şehir. ve bu bayramda birçok Müslüman arkadaşımız geldiler ve bayramımızı kutladılar, birlikte olduk. Aynı zamanda Müslüman arkadaşlarımızın bayramlarında bizler de onların bayramını kutlamaya gidiyoruz. Çok güzel bir birliktelik var, bu sevgiden ileri geliyor. Yani birbirimizi seviyoruz, birbirimizin farklılığını ön planda tutmuyoruz, birbirimizin arkadaşlığını ve dostluğunu ön planda tutuyoruz. Herkesin farklı görüş ve fikri olabilir ama sevgi olduğunda birleşir, sevgi birleştiricidir. Birleştirici olan bu sevgi mayasının daim olması ve bu sevginin artması için dua ediyoruz ki hep birlikte kardeşçe yaşayalım."

Kaynak: AA