Mardin'de Noel kutlaması

25.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:30

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.



Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.



Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu törende erkekler korosu ve ruhani liderler ateşin etrafında dönerken, kadınlar korosu da ilahiler okudu. Ayinde tüm dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi.



Daha sonra Süryanice ve Türkçe ilahi ve duaların okunduğu ayine katılanlar kutsandı.



Türkçe, Süryanice ve Arapça duaların edildiği ayinde Saliba Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında herkese sağlık ve sıhhat diledi, birlik ve beraberlik için dua etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kilise bahçesinde Süryani cemaatinin bayramını kutladı, şeker ikram etti.



"Hep beraber bölgenin huzuru için gayret gösteriyoruz"

Daha sonra kilisenin kabul salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Süryani cemaatinin bayramını kutladı.

Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yüzyıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığına dikkati çeken Yaman, bu bayramda Süryani vatandaşların yanlarında olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.



Mustafa Yaman, hem bölge hem de Mardin'in huzuruna katkı sağlayan Süryanilerin gayretlerini gözardı etmediklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Onlar da ülkemizin birliği ve beraberliği, şehrimizin ve bölgemizin huzuru ve güvenliği için bizlerle beraber oluyorlar ve dualarını esirgemiyorlar. Son zamanlarda özellikle bölgedeki huzur hepimizin dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde mülki idare amirlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz ve Türk, Kürt, Arap ve Süryani hemşehrilerimiz hep beraber bölgenin huzuru için gayret gösteriyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu ve güvenliğimizi artırsın."



"Ülkemiz çok değerli"

Metropolit Özmen ise Mardin'de bütün bayramlarının birlikte coşkuyla kutlandığını söyledi.



Kilisede 3 dilde dua ettiklerine işaret eden Saliba Özmen, şöyle konuştu:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün üst düzey yetkilileri için sağlık ve afiyet için dualar ettik. Özellikle ülkemiz adına çok önemli bir olay. Zira ülkemiz çok değerlidir, çok güzel ülkeye sahibiz. Bir ülke ordusuyla güçlüdür, siyasetiyle güçlüdür, insanlarıyla güçlüdür. Bizler de hem Mardin'imize hem ülkemize sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmak sadece silah almakla değildir. Kimisi silah alır, kimisi asker, polis olur. Ama kimisi de kilise, cami, manastır, medrese olur. Bizler de ülkemizin ayakta kalmasına dualarımızla eşlik ettik. İnşallah dualarımız kabul olur."

Kaynak: AA