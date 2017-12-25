Mardin'de Noel Kutlamaları

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.





Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.





Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu törende erkekler korosu ve ruhani liderler ateşin etrafında dönerken, kızlar korosu da ilahiler okudu. Başta Kudüs olmak üzere bütün dünyanın huzura kavuşması için de dua edildi. Daha sonra Süryanice ve Türkçe ilahi ve duaların okunduğu ayine katılanlar kutsandı.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirmenin yapıldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kilisede Süryani cemaatinin bayramını kutladı, şeker ve çörek ikram etti.



Daha sonra kilisenin kabul salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan da katıldı.



Burada Süryani cemaatinin bayramını kutlayan Yaman, Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yüzyıllardır huzur ve barış içerisinde yaşadığını söyledi.



Uzun yıllardır süren bu birlik ve beraberliğin bölgeye huzur getireceğini kaydeden Mustafa Yaman, şöyle dedi:





"Dua ediyoruz ki Ortadoğu'da yapılan bu zulümler inşallah son bulacaktır. Tekrar gündeme gelen Kudüs'te de aklıselim hakim olacaktır. Orası hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar ve hem de Yahudiler içinde kutsal bir mekandır, kutsal bir şehirdir. Bütün inançlarda çok önemli bir şehirdir. İnşallah orada aklıselim hakim olacaktır."





"Barış içinde yaşadığı bir kutsal mekan olmasını diliyoruz"



Metropolit Özmen ise Mardin'de semavi dinlerin bütün bayramlarının birlikte kutlandığını söyledi.



Ayinde ve ruhani mevsimlerde Türkiye ve Ortadoğu'nun huzura ermesi için dua ettiklerini kaydeden Saliba Özmen, şunları söyledi:





"Özellikle son zamanlarda maalesef Ortadoğu'da istikrarsızlık durumu var. İnşallah doğuş bayramı, bu ruhani mevsim bu hoşgörüsüzlüklerin bitmesine vesile olacaktır. Kudüs, bütün semavi dinlerin kutsal saydığı kutsal bir mekandır. Kudüs'ün kutsallığı, ayakta kalması, huzur içinde olması hepimize görev olarak düşmektedir. Bu barışın ve huzurun sağlanması için özellikle bugün bu dualarımız barışa ve huzura yönelik olmuştur. Allah, huzurunu ve barışını Kudüs'te tesis etsin. Herkesin, bütün dinlerin ruhani anlamda kutsadığı, barış içinde yaşadığı bir kutsal mekan olmasını diliyoruz."