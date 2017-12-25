Mardin'de Noel Ayini Düzenlendi

Burak ERDEM – MARDİN Kırklar Kilisesi'ndeki ayini Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti.



Ayinde kız ve erkek koroları ilahiler okudu. Metropolit Özmen ve Akyüz, erkek ilahi grubu ile Süryanice ve Türkçe ilahi ve dualar okuyarak, ayine katılanları kutsadı.



Ayinde Hz. İsa'nin doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı. Erkekler korosu ve ruhani liderler mangalda yakılan ateşin etrafında dönerken, kızlar korosu ilahiler okudu.



Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine Mardin Valisi/Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Şahin Arpağ, Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mardin Valisi/Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, Süryani vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı kutlamak için kiliseye geldiklerini söyledi.



Noel Bayramı Neden 25 Aralık'ta Kutlanıyor?



Noel Bayramı, Hıristiyan dünyasının 25 Aralık'ta, İsa Mesih'in doğa üstü doğuşunu kutladığı bir gündür. Hıristiyan terminolojisine göre kötülüğün kol gezdiği eski ahit dünyasında, doğruluğu ve iyiliği insan yaşamında olanaklı kılmak için sevgi ve inayet temeline dayanan bağışlayıcı ve özverili yeni bir ahite ihtiyaç duyulmaktaydı.



Süryaniler bugünü kendi dillerinde Yaldo diye isimlendirirler ve bu bayramı kutlamadan önce 10 gün boyunca, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınmak yoluyla oruç tutarlar. 25 Aralık sabahı kiliselerinde kendi dillerinde ayinler düzenleyerek bu anlamlı günü kutlarlar.