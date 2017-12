Mardin'de Noel ayini



MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde Noel Bayramı nedeniyle tarihi Kırklar Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Hristiyan toplulukların inanışına göre Hz. İsa'nın doğuşu olarak kabul edilen Noel Bayramı, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ayinle kutlandı. Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı. Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu ayinde, kızlar korosu da ilahiler okudu.

Ayinin ardından kilisenin kabul salonunda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yaman, Noel nedeniyle Ortadoğu'daki zulmün son bulmasını temennisinde bulunarak, "İsa Peygamberimizin doğum gününü çok kıymet verdiğimiz ve hep birlikte yaşadığımız değerli Süryani toplumu ile birlikte kutluyoruz. Mardin ve bölge yüzyıllardır bu birlikteliği huzur ve barış içerisinde yaşamış ve yürütmüş. Bu birlik ve beraberlik inşallah hem bu bölgeye tekrar huzur getirecektir hem de Ortadoğu'daki yapılan zulüm son bulacaktır. Son günlerde gündeme gelen Kudüs meselesinde de aklı selim hakim olacaktır. Kudüs Müslümanlar için Hıristiyanlar için hem de Yahudiler için kutsal bir mekandır" dedi.

"Kudüs tüm semavi dinlerin kutsal saydığı bir mekandır"

Ortadoğu'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini istediklerini söyleyen Metropolit Özmen ise, "Mardinimiz dinlerin, dillerin, kültürlerin asırlardır birlikte hayat bulduğu önemli bir kenttir. Bugün gördüğünüz gibi hep beraber kutluyoruz. Türkiye'nin her yerinde bu bayram barış ve sevinç içinde kutlanıyor. Son zamanlarda maalesef Ortadoğu'da biliyorsunuz istikrarsızlık durumu var. İnşallah bu doğuş bayramı hoşgörüsüzlüklerin bitmesine vesile olur. Hepimizin duası hepimizin temennisi bu yöndedir. Kudüs tüm semavi dinlerin kutsal saydığı bir mekandır. Kudüs'ün ayakta kalması, barış içinde olması için hepimize görev olarak düşmektedir" diye konuştu.