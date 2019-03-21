Mardin'de Nevruz Coşkusu

MARDİN'de nevruz, çok sayıda kişinin katılımıyla coşku içinde kutlandı.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen nevruz kutlamalarının yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çok sayıda kişi bir araya geldi. Stantların kurulduğu etkinlikte nevruz ateşi protokol üyeleri tarafından yakıldı. Daha sonra sembolik olarak demir dövülürken, yerel ve ulusal sanatçılar alanı dolduranlara konser verdi.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, baharın gelişini anlamlı bir şekilde kutladıklarını belirterek, "21 Mart özellikle bu bölgede, Mezopotamya'da, Ortadoğu'da, Kafkas Cumhuriyetleri'nde ve Balkanlarda bahar bayramı olarak kutlanıyor. Bugün yaptığımız etkinlikte baharın başlangıcını en güzel şekilde yaşadık. Biz de bu güzel günde huzurlu günlerin sürmesini hep beraber diledik. Bundan sonra da Mezopotamya'da ve bölgede huzur sürekli olacak. Buna yürekten inanıyorum. Bahar bayramına adına yakışır bir şekilde güzel bir havada girdik. Herkesin yüzünün güldüğünü görmekteyiz ve bundan dolayı mutluluk duymaktayız. İnşallah bu hep böyle devam edecek. 2019 yılı aynen bu şekilde çiftçilerimizin, esnafımızın ve bölge insanımızın yüzünün güldüğü yıl olacak. Bu vesileyle bu anlamlı günü kutluyorum" dedi.

- Mardin

Kaynak: DHA