Mardin'de nefes kesen narkotik operasyonu

Takibe alınan uyuşturucu taciri suç üstü yakalandı

Dikkat çekmemek için yolcu minibüsünü kullanan satıcı polisten kaçamadı



MARDİN - Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla takibe alınan uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı. Şüphe çekmemek için yolcu minibüsü ile seyahat eden uyuşturucu satıcısı bindiği araçla birlikte takibe alındı, takip devam ederken Mardin girişinde aracı durdurmak için oluşturulan kontrol noktasında indirilen şahıs çantasındaki uyuşturucularla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine operasyon yaptı. İstanbul'dan Mardin'e uyuşturucu madde taşıyan bir kişiyi takibe alan ekipler, minibüsle seyir halindeki şahsı yakaladı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin finans kaynaklarını kesmeye yönelik ve gençliği zehirleyen zehir satıcılarına yönelik mücadele devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü olarak ilimizde sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; değişik tarihlerde yapılan 5 ayrı ara yakalamada; 1.24 gram kokain, 6.81 gram toz esrar, 2.18 gram plaka esrar, 2 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir. Hedef şahıslardan birinin İstanbul ilinden uyuşturucu madde alarak ilimize getireceğinin tespit edilmesi üzerine 07 Temmuz 2017 günü ilimizde yakalama yapılarak 970 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve Mehmet A. ile Mahmut A. yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar gözaltına alınmıştır" denildi.

Mardin polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda zehir tacirlerine fırsat verilmediği belirtildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 24 Haziran 2017 ile 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 39 gr kubar esrar, 6 kök Hint keneviri bitkisi, 260 gram eroin, 971 adet ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır halde 12 fişek esrar, satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirilmiştir. Olaylar kapsamında; 59 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 16 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2 şüpheli halen gözaltında bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.