Mardin'de narkotik dedektör köpeği "Bara" kaçakçılara göz açtırmayacak
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Mardin'de narkotik dedektör köpeği "Bara" kaçakçılara göz açtırmayacak

17.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:08
Mardin'de narkotik dedektör köpeği

Nusaybin Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan narkotik dedektör köpeği "Bara", kaçakçılara göz açtırmayacak.

Nusaybin Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan narkotik dedektör köpeği "Bara", kaçakçılara göz açtırmayacak.

Uluslararası kara yolunda olması ve iç gümrükleme yapılması nedeniyle Nusaybin Gümrük Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede sıkı denetimlerini sürdürürken "Bara" isimli dedektör köpek, kaçakçılığa engel olmak için çalışacak.

Bara, Nusaybin Gümrük Müdürlüğünde yanı sıra ilçe girişinde bulunan arama noktalarında uyuşturucu mücadelesinde görev alacak.

Bu arada, Nusaybin Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Taha Yılmazer'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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