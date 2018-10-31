Mardin'de, Muhtarların Görevinden Uzaklaştırılması
Mardin'in Ömerli ilçesinde, görevinden uzaklaştırılan 15 muhtarın yerine görevlendirme yapıldı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde, görevinden uzaklaştırılan 15 muhtarın yerine görevlendirme yapıldı.
Ömerli'de, terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı oldukları, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca Çalışan, Çatalyurt, Çayıralanı, Duygulu, Harmankaya, Havuzbaşı, Işıkdere, Kayaballı, Kovanlı, Kömürlü, Ovabaşı, Sivritepe, Sulakdere, Taşlıca ve Ünsallı Mahallelerinin muhtarları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
Söz konusu mahalllerde görevlendirilen 15 mahalle muhtarının göreve başladığı öğrenildi.