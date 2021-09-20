Mardin'de muhtarlara yönelik Kovid-19 aşısı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Mardin'de muhtarlara yönelik Kovid-19 aşısı bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de muhtarlara yönelik Kovid-19 aşısı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde muhtarlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde muhtarlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dargeçit Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Veysel Aksoy, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Özbay, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşı olmanın önemine değinerek, vaka sayısı ve gelinen son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Özbay, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de aşılama ile pandemi sorununu ortadan kaldırmak için sağlık çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız, jandarma, kaymakamlığımız yoğun bir çaba ve seferberlikle çalışıyor. İlçemiz şuan aşılamada Savur'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Mavi kategorideyiz." dedi.

Mardin'de muhtarlara yönelik Kovid-19 aşısı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mardin'de muhtarlara yönelik Kovid-19 aşısı bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de muhtarlara yönelik Kovid-19 aşısı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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