Mardin'de Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalında yapılan operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada; "Mardin ili Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen Atmaca-11 Operasyonunda terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu değerlendirilen sığınaklarda yapılan aramada; 1 adet Kaleşnikof tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 3 adet Rus tipi el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 22 Adet EYP düzeneğinde kullanılan alıcı-verici, 1 adet EYP zamanlayıcısı, 1 adet patlayıcı TNT kalıbı, 1 adet aksiyon kamerası, çok sayıda muhtelif şarjör ve mühimmat, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız devam etmektedir" denildi. - MARDİN