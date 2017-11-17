Mardin'de Mühimmat Ele Geçirildi
Mardin’in Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalında yapılan operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalında yapılan operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada; "Mardin ili Nusaybin ve Midyat ilçeleri kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin Emniyet Müdürlüğünce müşterek icra edilen Atmaca-11 Operasyonunda terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu değerlendirilen sığınaklarda yapılan aramada; 1 adet Kaleşnikof tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 3 adet Rus tipi el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 22 Adet EYP düzeneğinde kullanılan alıcı-verici, 1 adet EYP zamanlayıcısı, 1 adet patlayıcı TNT kalıbı, 1 adet aksiyon kamerası, çok sayıda muhtelif şarjör ve mühimmat, muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız devam etmektedir" denildi. - MARDİN