Mardin'de motosiklet sürücüsü yolcu otobüsünün altına girdi: 1 ölü
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Mardin'de motosiklet sürücüsü yolcu otobüsünün altına girdi: 1 ölü

25.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:03
Mardin'de motosiklet sürücüsü yolcu otobüsünün altına girdi: 1 ölü

Mardin'de bir motosiklet, kavşaktan dönüş alan yolcu otobüsüne arkadan çaptı.

Mardin'de bir motosiklet, kavşaktan dönüş alan yolcu otobüsüne arkadan çaptı. Otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

Olay, Mardin-Midyat karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Taşkın Acar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşaktan dönüş alan 47 H 0611 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsün altına giren Taşkın Acar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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